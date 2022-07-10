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НОВОСТИ

Российская аудитория Netflix перешла на пиратские платформы

17:00 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян, ранее смотревших контент на стриминговом сервисе Netflix («Нетфликс»), вынуждены были перейти на пиратские платформы. Об этом в воскресенье сообщил заместитель генерального директора компании MediaHills Дмитрий Колесов на встрече в рамках Российской креативной недели.

«Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет», — сказал он на паблик-токе «Что будет с контентом завтра? Открытый диалог с Александром Цыпкиным, Катериной Шпицей, Романом Курцыным».


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