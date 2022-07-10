На случай остановки поставок из РФ Франция составляют список получателей газа - министр
17:20 10.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нужно подготовить планы снижения нагрузки, мы этим занимаемся, — сказал он. — Это означает очень тщательное изучение каждой компании, каждой сферы занятости, того, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие не могут этого сделать». Одним из юридических лиц, которые необходимо продолжать снабжать газом, министр считает крупного производителя стройматериалов Saint-Gobain («Сен-Гобен»).
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