На случай остановки поставок из РФ Франция составляют список получателей газа - министр

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Франции составляет список компаний, которым газ будет предоставляться в приоритетном порядке, если Россия прекратит его поставки. Об этом сообщил в воскресенье министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр, слова которого приводит газета «Политико».



«Нужно подготовить планы снижения нагрузки, мы этим занимаемся, — сказал он. — Это означает очень тщательное изучение каждой компании, каждой сферы занятости, того, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие не могут этого сделать». Одним из юридических лиц, которые необходимо продолжать снабжать газом, министр считает крупного производителя стройматериалов Saint-Gobain («Сен-Гобен»).



