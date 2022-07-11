Поставки газа по "Северному потоку" остановят на 10 дней из-за планового ремонта

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - утром в понедельник будут временно остановлены до 21 июля из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. Таким образом, природный газ из РФ продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.

Профилактические работы на "Северном потоке" позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода, отмечали в компании-операторе проекта - Nord Stream AG. При этом все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке.

В прошлому году ремонт на газопроводе также проводился в середине июля - с 13 по 23 июля. Поставки газа по "Северному потоку" в 2021 году оказались на уровне исторически рекордного 2020 года - 59,2 млрд куб. м. Однако в этом году западные партнеры России сами значительно затруднили поставки по газопроводу. Так, 14 июня "Газпрому" пришлось сократить экспорт газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата из Монреаля газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта из-за санкций Канады против РФ.

В связи с этим "Северный поток" все это время был задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности, что ставит под угрозу планы по заполнению газохранилищ не только Германии, но и всех стран ЕС. Сейчас они заполнены более чем на 60% при плане в 80% к зиме 2022-2023 годов, а во время ремонта темпы заполнения, вероятно, сильно замедлятся.