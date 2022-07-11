ВСУ получили задачу отвоевать юг страны - министр обороны Украины

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска получили задачу отвоевать юг страны и располагают примерно миллионом бойцов для того, чтобы выполнить эту и другие задачи командования. С таким утверждением выступил в интервью, опубликованном в воскресенье вечером газетой The Times, министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны, - сказал Резников, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева. - Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели".

Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает "примерно 700 тыс. человек", а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около "1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками". Он считает, что в выполнении стоящих перед ВСУ задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО нарастить их поставки. Он также рассказал, что подготовку на территории Великобритании сейчас проходят две бригады украинских военных.