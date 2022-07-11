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НОВОСТИ

ВСУ нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений - Сладков

09:20 11.07.2022 Источник: Lenta.ru

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений.

«Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные», — заявил военкор.

Сладков не стал раскрывать подробности о дислокации этих целей и нанесенному урону, чтобы не выдавать военную тайну.

Он призвал усилить работу военно-промышленного комплекса в России, чтобы создать технические средства профилактики подобных ситуаций.  Lenta.Ru

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