ВСУ нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений - Сладков
09:20 11.07.2022 Источник: Lenta.ru
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений.
«Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные», — заявил военкор.
Сладков не стал раскрывать подробности о дислокации этих целей и нанесенному урону, чтобы не выдавать военную тайну.
Он призвал усилить работу военно-промышленного комплекса в России, чтобы создать технические средства профилактики подобных ситуаций. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 11.07.2022
- Совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области
- 10:20 11.07.2022
- Снежная буря заблокировала в Андах несколько сотен человек
- 10:05 11.07.2022
- Один мирный житель погиб и четверо ранены за прошедшие сутки в ДНР
- 10:00 11.07.2022
- Точка зрения ЕС о событиях на Украине не преобладает среди стран G20 — Боррель
- 09:32 11.07.2022
- Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера
- 09:05 11.07.2022
- ВСУ получили задачу отвоевать юг страны - министр обороны Украины
- 09:00 11.07.2022
- Поставки газа по "Северному потоку" остановят на 10 дней из-за планового ремонта
- 17:20 10.07.2022
- На случай остановки поставок из РФ Франция составляют список получателей газа - министр
- 17:00 10.07.2022
- Российская аудитория Netflix перешла на пиратские платформы
- 16:55 10.07.2022
- После ухода канала Discovery, около 17% москвичей перестали смотреть телевизор - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать