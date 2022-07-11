Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава британского МИД Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства. Об этом она объявила в авторской статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты «Дейли телеграф».

«Мы сталкиваемся с серьезнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая, — написала она. — Осталось меньше двух лет для подготовки к следующим выборам. Это будет трудное противостояние, но в нем можно победить, выполнив обещания перед британским народом. Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения».

Трасс заявляет, что с первых дней премьерства будет снижать налоги как для населения, страдающего из-за резкого роста цен, так и бизнеса, который должен оставаться конкурентоспособным. Она также заявила о необходимости воспользоваться всеми преимуществами Brexit, сократить численность государственного аппарата и отказаться от практики чрезмерного вмешательства государства в жизнь людей.

Глава МИД — один из самых ярых критиков действий РФ в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покинет пост премьера. В статье Трасс ставит себе в заслугу то, что «помогла [Великобритании] возглавить международные ответные действия» на военную операцию России на Украине и ввела против Москвы «жесткий пакет санкций, дав пример всему миру». Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес считались фаворитами гонки за премьерский пост, однако 9 июля Уоллес объявил, что не будет участвовать во внутрипартийной избирательной кампании.