0
0
122
НОВОСТИ

Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера

09:32 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава британского МИД Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства. Об этом она объявила в авторской статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты «Дейли телеграф».

«Мы сталкиваемся с серьезнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая, — написала она. — Осталось меньше двух лет для подготовки к следующим выборам. Это будет трудное противостояние, но в нем можно победить, выполнив обещания перед британским народом. Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения».

Трасс заявляет, что с первых дней премьерства будет снижать налоги как для населения, страдающего из-за резкого роста цен, так и бизнеса, который должен оставаться конкурентоспособным. Она также заявила о необходимости воспользоваться всеми преимуществами Brexit, сократить численность государственного аппарата и отказаться от практики чрезмерного вмешательства государства в жизнь людей.

Глава МИД — один из самых ярых критиков действий РФ в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покинет пост премьера. В статье Трасс ставит себе в заслугу то, что «помогла [Великобритании] возглавить международные ответные действия» на военную операцию России на Украине и ввела против Москвы «жесткий пакет санкций, дав пример всему миру». Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес считались фаворитами гонки за премьерский пост, однако 9 июля Уоллес объявил, что не будет участвовать во внутрипартийной избирательной кампании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 11.07.2022
Совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области
0
15
10:20 11.07.2022
Снежная буря заблокировала в Андах несколько сотен человек
0
51
10:05 11.07.2022
Один мирный житель погиб и четверо ранены за прошедшие сутки в ДНР
0
73
10:00 11.07.2022
Точка зрения ЕС о событиях на Украине не преобладает среди стран G20 — Боррель
0
92
09:20 11.07.2022
ВСУ нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений - Сладков
0
261
09:05 11.07.2022
ВСУ получили задачу отвоевать юг страны - министр обороны Украины
0
203
09:00 11.07.2022
Поставки газа по "Северному потоку" остановят на 10 дней из-за планового ремонта
0
192
17:20 10.07.2022
На случай остановки поставок из РФ Франция составляют список получателей газа - министр
0
833
17:00 10.07.2022
Российская аудитория Netflix перешла на пиратские платформы
0
914
16:55 10.07.2022
После ухода канала Discovery, около 17% москвичей перестали смотреть телевизор - опрос
0
901

Возврат к списку