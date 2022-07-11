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Точка зрения ЕС о событиях на Украине не преобладает среди стран G20 — Боррель

10:00 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что точка зрения государств Евросоюза не возобладала среди стран Группы двадцати (G20). Его заявление опубликовано в воскресенье на сайте ЕС.

«На мартовском голосовании в Генассамблее ООН российскую агрессию осудили 140 государств, и ни один член G20, кроме напавшего, не выступил против этой резолюции. А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. „Большая семерка“ и страны-единомышленницы едины в осуждении, и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве „Глобального Юга“, часто придерживаются иной точки зрения», — констатировал Боррель. «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», — подчеркнул он.

Совещание глав дипведомств стран Группы двадцати проходило 7–8 июля на Бали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в нем участие. На полях СМИД G20 глава российского дипведомства провел ряд двусторонних встреч.

В начале марте Генассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением операции России на Украине. За документ проголосовала 141 делегация, против — пять (Россия, Белоруссия, Сирия, Эритрея и КНДР), воздержались 35, включая Индию, Китай и ЮАР. Среди соавторов резолюции — США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран. Принимаемые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции не носят обязывающего характера. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция не будет способствовать прекращению боевых действий.

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