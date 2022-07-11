Один мирный житель погиб и четверо ранены за прошедшие сутки в ДНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один мирный житель погиб и четверо ранены за прошедшие сутки из-за обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в понедельник Штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 10 июля до 08:00 11 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще четверо мирных жителя получили ранения», — сказано в сообщении.