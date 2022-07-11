Снежная буря заблокировала в Андах несколько сотен человек
10:20 11.07.2022 Источник: Газета.Ru
На горной дороге в Андах сотни грузовиков и легковых автомобилей оказались заблокированы на трассе, которая ведет из Аргентины в Чили. Это произошло из-за снежной бури, сообщает агентство Telam.
C аргентинской стороны уже были эвакуированы около 500 человек.
Пограничный переход был закрыт из-за непогоды с 9 июля, но из-за столкновения двух грузовиков на аргентинской стороне движение в обратную сторону стало невозможным. Только в воскресенье дорожники смогли убрать транспортные средства с дороги и эвакуировать людей.
С чилийской стороны также заблокированы сотни машин. Около 300 человек уже доставлены в убежище в комплексе «Лос-Либертадорес». Их утеплили и накормили.
По прогнозу, снежная буря продлится как минимум до вечера 11 июля. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 11.07.2022
- Совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области
- 10:05 11.07.2022
- Один мирный житель погиб и четверо ранены за прошедшие сутки в ДНР
- 10:00 11.07.2022
- Точка зрения ЕС о событиях на Украине не преобладает среди стран G20 — Боррель
- 09:32 11.07.2022
- Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера
- 09:20 11.07.2022
- ВСУ нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений - Сладков
- 09:05 11.07.2022
- ВСУ получили задачу отвоевать юг страны - министр обороны Украины
- 09:00 11.07.2022
- Поставки газа по "Северному потоку" остановят на 10 дней из-за планового ремонта
- 17:20 10.07.2022
- На случай остановки поставок из РФ Франция составляют список получателей газа - министр
- 17:00 10.07.2022
- Российская аудитория Netflix перешла на пиратские платформы
- 16:55 10.07.2022
- После ухода канала Discovery, около 17% москвичей перестали смотреть телевизор - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать