Снежная буря заблокировала в Андах несколько сотен человек

10:20 Источник: Газета.Ru

На горной дороге в Андах сотни грузовиков и легковых автомобилей оказались заблокированы на трассе, которая ведет из Аргентины в Чили. Это произошло из-за снежной бури, сообщает агентство Telam.

C аргентинской стороны уже были эвакуированы около 500 человек.

Пограничный переход был закрыт из-за непогоды с 9 июля, но из-за столкновения двух грузовиков на аргентинской стороне движение в обратную сторону стало невозможным. Только в воскресенье дорожники смогли убрать транспортные средства с дороги и эвакуировать людей.

С чилийской стороны также заблокированы сотни машин. Около 300 человек уже доставлены в убежище в комплексе «Лос-Либертадорес». Их утеплили и накормили.

По прогнозу, снежная буря продлится как минимум до вечера 11 июля. Газета.Ru