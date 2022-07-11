Совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области
10:32 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Покушение совершено на главу Мелитопольского района Запорожской области, он не пострадал и продолжает работу, сообщил в своем телеграм-канале в понедельник замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал он.
Правоохранительные органы выявили человека, который совершил попытку покушения на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, сообщил ТАСС в понедельник источник в оперативных службах.
«Он выявлен», — сказал собеседник агентства.
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