В Карачаево-Черкесии ФСБ задержала 11 членов подпольной ячейки ИГ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России — членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГ, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети Интернет», — отметили в ФСБ.