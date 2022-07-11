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НОВОСТИ

В Карачаево-Черкесии ФСБ задержала 11 членов подпольной ячейки ИГ

11:00 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов подпольной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России — членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГ, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети Интернет», — отметили в ФСБ.

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