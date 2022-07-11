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НОВОСТИ

В МВД ЛНР подтвердили освобождение села Богородичное и развитие наступления на Славянск

11:05 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев подтвердил в понедельник освобождение союзными силами села Богородичное в Донецкой Народной Республике (ДНР), что способствует организации плацдарма для наступления на Славянск.

Ранее об освобождении села сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — сообщил Киселев в своем телеграм-канале.

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