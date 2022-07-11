Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград — Reuters

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва расширила в понедельник ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на литовскую таможню.

По ее информации, новые ограничения введены в отношении алкоголя, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.