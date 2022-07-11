В России в 2021 году родилось 1,4 млн детей

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,4 млн детей родились в РФ в 2021 году, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Хочу сказать, что в 2021 году в целом стране 1,4 млн детишек родились», — сказал он.

Он добавил, что показатели младенческой смертности в РФ одни из самых низких в стране за последний период.