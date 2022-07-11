В России за сутки выявили 3 097 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 097, летальных исходов из-за ковида — на 38. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 398 случаев заражения и 39 смертей, всего с начала пандемии — 18 465 308 и 381 621 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 296 против 2 496 днем ранее, до 17 890 856.