Рецессия прогнозируется в еврозоне с вероятностью 45% в течение года — Bloomberg
12:05 11.07.2022
Рецессия в еврозоне может возникнуть с вероятностью 45% в течение года, риск такого сценария растет. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на мнение экономистов.
По данным агентства, до начала специальной военной операции России на Украине вероятность рецессии в зоне евро оценивалась в 20%, а в июне — в 30%. Эксперты теперь настроены более пессимистично ввиду опасности возникновения нехватки запасов природного газа и высокого уровня инфляции в Европе, поясняет агентство. По мнению опрошенных им специалистов, Германии угрожает сокращение объемов производства и спад в экономике с вероятностью 55%.
«Мы предполагаем, что рецессия будет зависеть от введенного нефтяного эмбарго и влияния высоких цен на сырье и на состояние промышленности. Экономика Германии уже замедляется, тенденция явно свидетельствует о нисходящем движении», — сказал агентству представитель нидерландского банка Rabobank Эрик-Ян ван Харн. Экономисты канадского инвестиционного банка TD Securities полагают, что в еврозоне во второй половине 2022 года «начнется мягкая рецессия», а Европейский центробанк будет постепенно повышать процентные ставки.
Агентство беседовало с экспертами с 1 по 7 июля.
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