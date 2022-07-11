0
0
157
НОВОСТИ

Полностью восстановить Мариуполь до сентября не получится — Пушилин

12:20 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября, учитывая масштабы разрушений в городе. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 11.07.2022
Пушилин подписал указ об учреждении Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля
0
23
13:30 11.07.2022
В проекте «Активный гражданин» выбирают лучшие музеи Москвы
0
20
13:20 11.07.2022
ВС РФ «Калибрами» уничтожили склад боеприпасов к системам HIMARS и гаубицам М777 — МО РФ
0
62
13:05 11.07.2022
Численность населения Земли в ноябре преодолеет рубеж в 8 млрд — ООН
0
81
13:00 11.07.2022
Треть россиян заявили, что постоянно перерабатывают — опрос
0
90
12:32 11.07.2022
В Москве выявили 514 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
117
12:05 11.07.2022
Рецессия прогнозируется в еврозоне с вероятностью 45% в течение года — Bloomberg
0
161
12:00 11.07.2022
В России за сутки выявили 3 097 случаев заражения коронавирусом
0
142
11:32 11.07.2022
В России в 2021 году родилось 1,4 млн детей
0
181
11:20 11.07.2022
Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград — Reuters
0
252

Возврат к списку