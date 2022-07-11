Полностью восстановить Мариуполь до сентября не получится — Пушилин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мариуполь не будет полностью восстановлен до сентября, учитывая масштабы разрушений в городе. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал он.