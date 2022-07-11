В Москве выявили 514 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 514 против 574 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 782 790 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 9 против 12 днем ранее, до 44 266. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 357, до 2 590 142.