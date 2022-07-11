В Москве выявили 514 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 514 против 574 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 782 790 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 9 против 12 днем ранее, до 44 266. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 357, до 2 590 142.
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