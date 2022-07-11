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Треть россиян заявили, что постоянно перерабатывают — опрос

13:00 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть опрошенных россиян заявили, что постоянно перерабатывают, при этом 51% респондентов отметили, что не получали за это доплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Сберздоровье», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие около 3 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

«33% опрошенных жителей России постоянно перерабатывают. 21% респондентов отметили, что перерабатывают несколько раз в месяц. Каждый пятый (20%) задерживается на работе несколько раз в неделю», — говорится в результатах опроса. Еще 10% участников опроса отметили, что перерабатывают реже одного раза в месяц, 5% — раз в неделю. Никогда не перерабатывали 11% участников исследования.

Самыми популярными причинами переработок, по данным сервисов, стало большое количество задач (так ответили 39%) и нехватка кадров в компании (32%). Еще 28% участников опроса рассказали про желание больше зарабатывать. Порядка 18% признались, что не могут отказать коллегам или начальству в просьбе.

«16% перерабатывают из-за приближающихся дедлайнов. 12% отметили, что переработки вошли в привычку. 11% рассказали, что в их компании не принято уходить вовремя», — отмечается в результатах исследования.

При этом 51% опрошенных признались, что им никогда не доплачивали за переработки. Порядка 26% респондентов всегда получали оплату за переработки, а 23% — несколько раз.

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