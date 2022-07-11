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Численность населения Земли в ноябре преодолеет рубеж в 8 млрд — ООН

13:05 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число людей на Земле достигнет 8 млрд 15 ноября 2022 года. Такой прогноз был представлен в понедельник Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.

По его оценкам, уже в 2023 году Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной мира. Проведенное департаментом исследование показало, что в прошлом году темпы прироста мирового населения оказались ниже одного процента впервые с начала ведения статистики в 1950 году. В текущем году ожидается показатель 0,8%. Согласно подсчетам специалистов, следующий рубеж — 8,5 млрд человек — будет пройден в 2030 году. В 80-х годах нынешнего столетия ожидается пик численности населения на Земле — 10,4 млрд человек, потом показатель будет оставаться на этом уровне до 2100 года, предполагают авторы документа.

Продолжающийся рост населения обусловлен, по их мнению, в первую очередь высокой рождаемостью в развивающихся странах. Предполагается, что больше половины от общего прироста населения придется на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.

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