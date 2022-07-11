ВС РФ «Калибрами» уничтожили склад боеприпасов к системам HIMARS и гаубицам М777 — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами «Калибр» хранилища с боеприпасами для поставленных систем HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион». Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 „Пион“, — сказал он.