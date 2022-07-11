Пушилин подписал указ об учреждении Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.

«Постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе», — сказано в указе, подписанном в понедельник.

Документ вступил в силу со дня его опубликования.