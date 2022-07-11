В России заболеваемость ковидом увеличилась на 8,2% за неделю — оперативный штаб

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 8,2%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 5,5%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 регионах, заболеваемость выросла в 43, следует из данных штаба.