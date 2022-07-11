В проекте «Активный гражданин» выбирают лучшие музеи Москвы
13:30 11.07.2022
На сайте «Активный гражданин» стартовало голосование «Любимые городские музеи» в рамках спецпроекта «Лето активного гражданина». Москвичам предлагают выбрать до пяти из 23 вариантов, а также добавить свой.
В списке фигурируют музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», музей-панорама «Бородинская битва», музей-усадьба «Кусково», Государственный музей А. С. Пушкина, Музей М. А. Булгакова, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, музейно-выставочное объединение «Манеж» и др. Всего в столице более 450 музейных площадок.
В рамках спецпроекта «Лето активного гражданина» проходит серия голосований за лучшие объекты городской инфраструктуры для летнего отдыха в Москве, в том числе места для отдыха с детьми, у водоемов, для романтических встреч и т.д.
Проекта «Активный гражданин» был запущен в 2014 году. За это время к нему присоединились более 6 млн человек. Они своими голосами, в частности, решают вопросы благоустройства улиц, выбирают названия для станций и метро, определяют, как будут работать библиотеки, центры государственных услуг, поликлиники и др.
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