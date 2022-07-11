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ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 300 националистов в ДНР

14:12 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили высокоточным оружием наземного базирования пункт временной дислокации 118-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), ликвидировав более 300 националистов. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов», — сказал он.

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