ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 300 националистов в ДНР
14:12 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили высокоточным оружием наземного базирования пункт временной дислокации 118-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), ликвидировав более 300 националистов. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов», — сказал он.
Новости
- 15:00 11.07.2022
- Три человека погибли в ДНР в результате обстрела из РСЗО Himars
- 14:12 11.07.2022
- ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 300 националистов в ДНР
- 13:20 11.07.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили склад боеприпасов к системам HIMARS и гаубицам М777 — МО РФ
- 11:05 11.07.2022
- В МВД ЛНР подтвердили освобождение села Богородичное и развитие наступления на Славянск
- 09:20 11.07.2022
- ВСУ нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений - Сладков
- 09:05 11.07.2022
- ВСУ получили задачу отвоевать юг страны - министр обороны Украины
- 16:00 09.07.2022
- ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт дислокации нацбатальона «Торнадо»
- 10:30 09.07.2022
- В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
- 16:32 08.07.2022
- Бридлав посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту
- 14:32 08.07.2022
- Последствия от удара ВСУ по Каховской ГЭС предотвращены российскими средствами ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать