Возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России — ЕК
14:32 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
«Возврат Канадой турбины (для газопровода „Северный поток“ — прим. ТАСС) не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», — заявил он.
Представитель ЕК отметил, что «ситуация с прекращением поставок по „Северному потоку“ — очень серьезна» и что Еврокомиссия надеется на возобновление поставок после технических работ. «Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», — добавил он.
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