Три человека погибли в ДНР в результате обстрела из РСЗО Himars
15:00 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека погибли и еще 39 получили ранения 10 июля в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО Himars. Об этом в понедельник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела с применением РСЗО М142 „HIMARS“ ВФУ (Вооруженных сил Украины) Амвросиевского района. Погибли: — мужчины 2003, 1992 и 2003 годов рождения», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что 39 человек получили ранения.
НОВОСТИ
- 15:00 11.07.2022
- Три человека погибли в ДНР в результате обстрела из РСЗО Himars
- 14:12 11.07.2022
- ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 300 националистов в ДНР
- 13:20 11.07.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили склад боеприпасов к системам HIMARS и гаубицам М777 — МО РФ
- 11:05 11.07.2022
- В МВД ЛНР подтвердили освобождение села Богородичное и развитие наступления на Славянск
- 09:20 11.07.2022
- ВСУ нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений - Сладков
- 09:05 11.07.2022
- ВСУ получили задачу отвоевать юг страны - министр обороны Украины
- 16:00 09.07.2022
- ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт дислокации нацбатальона «Торнадо»
- 10:30 09.07.2022
- В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
- 16:32 08.07.2022
- Бридлав посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту
- 14:32 08.07.2022
- Последствия от удара ВСУ по Каховской ГЭС предотвращены российскими средствами ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать