Три человека погибли в ДНР в результате обстрела из РСЗО Himars

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли и еще 39 получили ранения 10 июля в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО Himars. Об этом в понедельник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела с применением РСЗО М142 „HIMARS“ ВФУ (Вооруженных сил Украины) Амвросиевского района. Погибли: — мужчины 2003, 1992 и 2003 годов рождения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 39 человек получили ранения.