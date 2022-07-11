В России создается федеральный реестр долгостроев — Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании в стране федерального реестра долгостроев.

«Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — сказал председатель правительства на совещании со своими заместителями в понедельник.