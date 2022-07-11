0
0
130
НОВОСТИ

В России создается федеральный реестр долгостроев — Мишустин

15:12 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании в стране федерального реестра долгостроев.

«Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — сказал председатель правительства на совещании со своими заместителями в понедельник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 11.07.2022
Россия обогнала Алжир по объемам поставок газа в Испанию — Bloomberg
0
37
16:12 11.07.2022
Захваченные в плен националисты причастны к попытке госпереворота в Белоруссии — МВД ЛНР
0
90
16:00 11.07.2022
Предотвращено покушение на главу ВГА Херсонской области Сальдо
0
99
15:32 11.07.2022
Путин распространил упрощенное получение гражданства РФ на всех жителей Украины
0
147
15:25 11.07.2022
Андрей Воробьев проинформировал президента о социально-экономической ситуации в Подмосковье
0
145
15:00 11.07.2022
Три человека погибли в ДНР в результате обстрела из РСЗО Himars
0
164
14:32 11.07.2022
Возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России — ЕК
0
234
14:12 11.07.2022
ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 300 националистов в ДНР
0
276
14:00 11.07.2022
В России заболеваемость ковидом увеличилась на 8,2% за неделю — оперативный штаб
0
249
13:32 11.07.2022
Пушилин подписал указ об учреждении Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля
0
251

Возврат к списку