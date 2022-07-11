В России создается федеральный реестр долгостроев — Мишустин
15:12 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании в стране федерального реестра долгостроев.
«Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — сказал председатель правительства на совещании со своими заместителями в понедельник.
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