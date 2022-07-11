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Предотвращено покушение на главу ВГА Херсонской области Сальдо

16:00 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, взрывное устройство было вовремя обнаружено и обезврежено. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации в своем телеграм-канале.

«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо, — сказано в сообщении. — Херсонцы, обнаружившие подозрительный предмет, оперативно сообщили ВС РФ о предполагаемом теракте. Бомба была обезврежена саперами. Жизни людей более ничего не угрожает».

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