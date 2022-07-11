Путин распространил упрощенное получение гражданства РФ на всех жителей Украины

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность упрощенного получения гражданства России распространена на жителей всей территории Украины. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <…>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“, — говорится в документе.

В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения гражданства РФ распространялся только на жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.