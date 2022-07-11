Захваченные в плен националисты причастны к попытке госпереворота в Белоруссии — МВД ЛНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захваченная в плен под Волчеяровкой диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из состава белорусского националистического отряда «Волат» причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. Об этом корр. ТАСС в понедельник сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Эти же лица [захваченные националисты] участвовали в попытке госпереворота на территории Республики Беларусь. <…> Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят [причастных], вычистят всех и они понесут заслуженное наказание», — сказал он.

Ранее Киселев сообщил ТАСС о том, что военные ЛНР под Волчеяровкой захватили в плен диверсионно-разведывательную группа из отряда «Волат».

По его словам, отряд «Волат» также причастен к контрабанде оружия: поставки с Украины шли в Польшу и Белоруссию. «Эти националисты свободно перемещались без погранзоны. Я говорю за 2014, 2015 год. <…> Эти же лица перетаскивали огромное количество вооружения с Украины в Польшу, с Украины в Беларусь, где готовился госпереворот», — добавил Киселев.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результатов выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Власти страны заявили, что протестующие пытались устроить госпереворот.