Россия обогнала Алжир по объемам поставок газа в Испанию — Bloomberg

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стала вторым по объемам поставщиком природного газа в Испанию, обогнав Алжир, который является традиционным экспортером газа в эту страну. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

Импорт в Испанию российского газа в июне достиг объемов 8,7 тыс. гигаватт/час, увеличившись вдвое с мая. Это порядка 24% общих потребностей этой европейской страны в газе. На Алжир приходится 22%, и его экспорт на испанском направлении упал с 9 до 7,7 гигаватт/час в мае. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. На фоне этого США остаются главным поставщиком газа в Испанию, удовлетворяя до 30% потребностей.

Блумберг отмечает, что такие показатели связаны с дипломатической напряженностью между Алжиром и Испанией из-за высказанной Мадридом поддержки марокканской инициативы по урегулированию споров в Западной Сахаре.