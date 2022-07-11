Польша будет добиваться от Украины правды о Волынской трагедии — президент
17:00 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши будут добиваться констатации Украиной правды о преступлениях ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и создания для поляков возможности молиться на могилах погибших соотечественников. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, выступая в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.
«Чего мы хотим? Мы хотим правды. Хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных», — отметил польский лидер.
«Для нас, поляков, это всегда сложное время», — сказал он, напомнив, что 79 лет назад на востоке оккупированной немцами Польши, было совершено преступление, которое можно назвать геноцидом, этнической чисткой с целью очистить те земли от польского меньшинства. «Это драматичное событие, которое отняло жизни более 100 тыс. человек», — указал Дуда.
«С болью мы подчеркиваем, что это было сделано соседями, — сказал польский лидер. — Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти были пробуждены в душе, чтобы люди людям могли уготовить такую судьбу». «Было. Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть зерно правды. Это было фактом. Мы помним об этом и будем как народ и общество помнить, потому что это элемент нашей истории, сложной истории», — констатировал он.
По его словам, «след остается». «Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твердой констатации правды, а для украинцев сложная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться, что убивали», — отметил Дуда. «Правда должна прозвучать», — указал президент.
«Мы не должны добиваться правды, размахивая кулаками. Нужно добиваться спокойными действиями. Я верю, что это удастся реализовать. Для этого есть благоприятная атмосфера с другой стороны», — сказал Дуда.
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