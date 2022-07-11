Бразилия ведет переговоры с Россией о покупке дизельного топлива — Болсонару
17:12 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Бразилии ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива. Об этом сообщил в понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару.
«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», — сказал он в ходе встречи со своими сторонниками. Прямая трансляция ведется в социальных сетях политика.
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