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НОВОСТИ

Бразилия ведет переговоры с Россией о покупке дизельного топлива — Болсонару

17:12 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бразилии ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива. Об этом сообщил в понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», — сказал он в ходе встречи со своими сторонниками. Прямая трансляция ведется в социальных сетях политика.

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