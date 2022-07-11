Глава администрации Великого Бурлука погиб в результате подрыва машины

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГА области.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сообщили в пресс-службе.