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Глава администрации Великого Бурлука погиб в результате подрыва машины

17:32 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГА области.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сообщили в пресс-службе.

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