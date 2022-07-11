Оппозиция Шри-Ланки заявила, что готова взять власть и стабилизировать страну
18:40 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер ведущей оппозиционной партии Шри-Ланки «Объединенная национальная сила» (Samagi Jana Balawegaya, SJB) Саджит Премадаса заявил в понедельник, что оппозиция готова возглавить страну и привести ее к стабильности. Как сообщает информационный портал «Ададерана», политик уверен, что мандат правительства, включая президента и премьер-министра, истек и что они должны освободить место оппозиции.
«Они [действующая власть] собрались вместе, чтобы уничтожить прекрасную Родину. Мы в оппозиции готовы стабилизировать страну и возглавить программу восстановления экономики», — заявил оппозиционер. «Мы назначим правительство во главе с президентом и премьер-министром. Нет другого решения, кроме этого», — добавил Премадаса.
Он отметил, что, если кто-либо в парламенте попытается саботировать эту попытку, то «это будет расценено как акт государственной измены».
Ранее глава ланкийского правительства Ранил Викрамасингхе на фоне массовых беспорядков сообщил в своем «Твиттере», что готов покинуть свой пост.
В субботу тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием отставки действующего главы государства. Они захватили резиденции президента и премьер-министра. Пострадали более ста человек. После этого Раджапакса сообщил о намерении уйти в отставку 13 июля.
Акции протеста, к которым привела сложная финансово-экономическая ситуация в стране.
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