Оппозиция Шри-Ланки заявила, что готова взять власть и стабилизировать страну

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ведущей оппозиционной партии Шри-Ланки «Объединенная национальная сила» (Samagi Jana Balawegaya, SJB) Саджит Премадаса заявил в понедельник, что оппозиция готова возглавить страну и привести ее к стабильности. Как сообщает информационный портал «Ададерана», политик уверен, что мандат правительства, включая президента и премьер-министра, истек и что они должны освободить место оппозиции.

«Они [действующая власть] собрались вместе, чтобы уничтожить прекрасную Родину. Мы в оппозиции готовы стабилизировать страну и возглавить программу восстановления экономики», — заявил оппозиционер. «Мы назначим правительство во главе с президентом и премьер-министром. Нет другого решения, кроме этого», — добавил Премадаса.

Он отметил, что, если кто-либо в парламенте попытается саботировать эту попытку, то «это будет расценено как акт государственной измены».

Ранее глава ланкийского правительства Ранил Викрамасингхе на фоне массовых беспорядков сообщил в своем «Твиттере», что готов покинуть свой пост.

В субботу тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием отставки действующего главы государства. Они захватили резиденции президента и премьер-министра. Пострадали более ста человек. После этого Раджапакса сообщил о намерении уйти в отставку 13 июля.

Акции протеста, к которым привела сложная финансово-экономическая ситуация в стране.