Ринат Ахметов выходит из медиабизнеса на Украине и передает лицензии СМИ государству
18:03 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM, «Систем Капитал Менеджмент») выходит из медийного бизнеса на Украине и в течение недели передаст государству «Медиа группу Украина».
«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе „Медиа группа Украина“ откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа», — приводятся в пресс-релизе компании слова бизнесмена.
Ринат Ахметов, по данным украинских СМИ, несколько лет подряд возглавляет списки богатейших людей страны. По данным рейтинга журнала «Фокус», по итогам 2021 года состояние бизнесмена составляло более $10,6 млрд.
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