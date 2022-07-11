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Минск выразил протест Стокгольму в связи с укрывательством и вывозом граждан Белоруссии

19:20 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Белоруссии выразил протест Швеции в связи с укрывательством и скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Белоруссии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«11 июля в МИД Беларуси была вызвана чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Республике Беларусь Кристина Юханнессон, — говорится в сообщении. — Шведской стороне был заявлен протест в связи с укрывательством и произведенным с участием сотрудников шведской дипломатической миссии в Минске скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Беларуси Виталия и Владислава Кузнечиков». При этом подчеркивается, что их обвиняют " в совершении повсеместно признанных общественно-опасных деяний, влекущих ответственность в соответствии с уголовным законодательством».

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