Минск выразил протест Стокгольму в связи с укрывательством и вывозом граждан Белоруссии
19:20 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Белоруссии выразил протест Швеции в связи с укрывательством и скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Белоруссии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
«11 июля в МИД Беларуси была вызвана чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Республике Беларусь Кристина Юханнессон, — говорится в сообщении. — Шведской стороне был заявлен протест в связи с укрывательством и произведенным с участием сотрудников шведской дипломатической миссии в Минске скрытым вывозом находящихся в розыске граждан Беларуси Виталия и Владислава Кузнечиков». При этом подчеркивается, что их обвиняют " в совершении повсеместно признанных общественно-опасных деяний, влекущих ответственность в соответствии с уголовным законодательством».
НОВОСТИ
- 15:00 11.07.2022
- Три человека погибли в ДНР в результате обстрела из РСЗО Himars
- 14:12 11.07.2022
- ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили более 300 националистов в ДНР
- 13:20 11.07.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили склад боеприпасов к системам HIMARS и гаубицам М777 — МО РФ
- 11:05 11.07.2022
- В МВД ЛНР подтвердили освобождение села Богородичное и развитие наступления на Славянск
- 09:20 11.07.2022
- ВСУ нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений - Сладков
- 09:05 11.07.2022
- ВСУ получили задачу отвоевать юг страны - министр обороны Украины
- 16:00 09.07.2022
- ВКС РФ уничтожили в Днепропетровской области пункт дислокации нацбатальона «Торнадо»
- 10:30 09.07.2022
- В небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО — корр. ТАСС
- 16:32 08.07.2022
- Бридлав посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту
- 14:32 08.07.2022
- Последствия от удара ВСУ по Каховской ГЭС предотвращены российскими средствами ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать