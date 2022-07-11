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МИД Украины призвал Канаду пересмотреть решение по турбине для «Северного потока»

20:00 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины призвал Канаду пересмотреть решение о возвращении Германии отремонтированной турбины для «Северного потока» в целях сохранения санкционного давления на Россию.

В понедельник в министерство вызвали временного поверенного в делах Канады. «Канадская сторона была призвана пересмотреть это решение, которое подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как гибридное оружие против Европы», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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