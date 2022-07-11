Кулеба призвал Запад дать Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ Путина о гражданстве

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.

«Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте МИД Украины.

Как отмечается в заявлении, МИД Украины «решительно осуждает» указ.

«Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права», — утверждают в украинском дипведомстве.

В МИД также заявили, что паспортизация украинцев «юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины».

В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины. Ранее упрощенный порядок действовал для жителей ДНР и ЛНР, а также с конца мая для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.