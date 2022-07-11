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НОВОСТИ

Граждане Польши по новому закону смогут легально проживать на Украине 18 месяцев

21:20 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о правовых и социальных гарантиях для поляков на Украине, внесенный президентом Владимиром Зеленским, обнародован на сайте Верховной рады. Он, в частности, предусматривает, что граждане Польши по новому закону смогут легально находиться на Украине на протяжении 18 месяцев.

«В разработанном по инициативе главы украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона», — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. — Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству».

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