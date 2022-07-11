В ФРГ заявили, что прекращение поставок газа из РФ грозит потерей миллионов рабочих мест

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими предупредила, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису многие германские компании, поставив под угрозу миллионы рабочих мест. Такое мнение она высказала в опубликованном в понедельник интервью газете «Хандельсблат».

Фахими не исключила, что Германию ждет новый экономический спад. «Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой — посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности», — отметила она. «Если Россия продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест», — подчеркнула глава DGB.

При этом она добавила, что нельзя «допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей». «Потому что как только эти промышленные рабочие места исчезнут, они никогда не вернутся. Тогда мы вновь придем к корням нашей экономики», — подытожила Фахими.