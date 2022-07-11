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Резкий рост дефицита продовольственных товаров зафиксирован во Франции — СМИ

22:40 11.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит продовольственных товаров во французских супермаркетах резко вырос за последний год. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании NielsenIQ, которые приводит в понедельник газета «Фигаро».

Сообщается, что в период с 23 мая по 19 июня общий уровень дефицита в магазинах достиг 5,5% для всех типов продуктов, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «Климатические условия, скудные урожаи, конфликт между Украиной и РФ и другие производственные трудности значительно усилили нехватку определенных продуктов с начала года и оказали негативное влияние на их доступность на полках», — приводит издание слова консультанта по розничной торговле NielsenIQ Франсуа Лаффонтана.

Как отмечает «Фигаро», в наибольшей степени дефицит коснулся горчицы, масел, соусов, муки и замороженной соленой выпечки. При этом количество некоторых продуктов в магазинах за тот же период, наоборот, увеличилось по сравнению с прошлым годом. Речь идет о сурими (имитации крабового мяса), плавленом сыре, шоколадных кондитерских изделиях, портвейне и молоке для детского питания.

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