При обстреле Новой Каховки погибли семеро человек, повреждены сотни домов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены в результате обстрела Новой Каховки, сообщил журналистам во вторник глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

«Говоря о характере повреждений — многие десятки домов, сказать точно очень сложно. Сейчас вы проедете по городу и увидите только уничтоженные дома, здания и сооружения, объекты инфраструктуры — это тоже десятки. И те, которые повреждены, серьезно повреждены, я думаю это будет сотни домов, потому что очень на большом расстоянии взрывной волной вылетали окна, рамы выносились», — сказал Леонтьев.

Он уточнил, что также повреждены школы и детские сады, больница и храмы.

К настоящему моменту сообщается о семи погибших и о более чем сорока раненых.