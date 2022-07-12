Беспилотники ВСУ сбросили несколько мин неподалеку от Запорожской АЭС
09:05 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ударные беспилотники ВСУ сбросили несколько мин неподалеку от Запорожской атомной электростанции. Для АЭС такие удары не страшны, это делается, чтобы напугать работников, заявил во вторник в эфире телеканала RT член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Были ударные беспилотники террористов [президента Украины Владимира] Зеленского, они сбросили 2 мины калибра 120 мм. Повреждена кровля, повреждено остекление, пострадавших нет. Для самой атомной станции такое оружие не опасно — защита атомной станции рассчитана на падение самолета с полным топливным баком, это скорее был удар по работникам, <…> чтобы „кошмарить“ работников», — сказал Рогов.
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