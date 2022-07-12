Белый дом утверждает, что Иран планирует поставлять беспилотники России
09:20 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти предполагают, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе таких, которые могут нести вооружения. Такую версию изложил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения, — утверждал он. — Наша информация также свидетельствует о том, что Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля».
«Неясно, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в Россию», — добавил помощник американского лидера.
Новости
- 09:05 12.07.2022
- Беспилотники ВСУ сбросили несколько мин неподалеку от Запорожской АЭС
- 09:00 12.07.2022
- При обстреле Новой Каховки погибли семеро человек, повреждены сотни домов
- 22:40 11.07.2022
- Резкий рост дефицита продовольственных товаров зафиксирован во Франции — СМИ
- 22:00 11.07.2022
- В ФРГ заявили, что прекращение поставок газа из РФ грозит потерей миллионов рабочих мест
- 21:20 11.07.2022
- Граждане Польши по новому закону смогут легально проживать на Украине 18 месяцев
- 20:40 11.07.2022
- Кулеба призвал Запад дать Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ Путина о гражданстве
- 20:00 11.07.2022
- МИД Украины призвал Канаду пересмотреть решение по турбине для «Северного потока»
- 19:20 11.07.2022
- Минск выразил протест Стокгольму в связи с укрывательством и вывозом граждан Белоруссии
- 18:40 11.07.2022
- Оппозиция Шри-Ланки заявила, что готова взять власть и стабилизировать страну
- 18:03 11.07.2022
- Ринат Ахметов выходит из медиабизнеса на Украине и передает лицензии СМИ государству
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать