Белый дом утверждает, что Иран планирует поставлять беспилотники России

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти предполагают, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе таких, которые могут нести вооружения. Такую версию изложил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения, — утверждал он. — Наша информация также свидетельствует о том, что Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля».

«Неясно, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в Россию», — добавил помощник американского лидера.