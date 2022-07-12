Воздушные шары Пентагона — провал программы противоракетной обороны США, считает Володин
10:05 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать как провал программы американской противоракетной обороны. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны. Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, учитывая наличие у нашей страны „Посейдона“ (ядерный подводный беспилотник — прим. ТАСС)», — написал Володин в своем телеграм-канале.
5 июля издание Politico сообщало, что Армия США планирует потратить более 27 миллионов долларов в 2023 финансовом году на проекты по использованию на больших высотах воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая.
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