0
0
71
НОВОСТИ

Большинство россиян считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей — опрос

10:20 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян считают, что американская валюта должна стоить менее 50 рублей, следует из результатов опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Большинство опрошенных (39,8%) ответили, что лучше всего, если доллар будет стоить не дороже 50 рублей. 18% находят оптимальным курс 50-60 рублей за доллар, а 9,8% — 60-70 рублей», — сообщает Webbankir.

Отмечается, что лишь 3,6% респондентов считают выгодным курс 70-80 рублей за доллар. И примерно столько же (3%) готовы оценить доллар дороже 80 рублей.

Также четверть опрошенных (25,8%) заявили, что им вообще безразлично, каким будет валютный курс. Кроме того, по данным опроса, долларовые накопления имеют всего 8% респондентов. Поэтому массового страха от фактора обесценивания долларовых сбережений у опрошенных нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:45 12.07.2022
СМИ: В Сбере поддержали расширение возможностей мобильных банковских офисов
0
56
10:32 12.07.2022
В России подтвержден первый случай оспы обезьян — Роспотребнадзор
0
78
10:05 12.07.2022
Воздушные шары Пентагона — провал программы противоракетной обороны США, считает Володин
0
121
10:00 12.07.2022
Визит Байдена в Саудовскую Аравию не поможет снизить цены на бензин в США — Politico
0
125
09:32 12.07.2022
Закупки валют по бюджетному правилу должны быть в валютах дружественных стран — Силуанов
0
156
09:20 12.07.2022
Белый дом утверждает, что Иран планирует поставлять беспилотники России
0
208
09:05 12.07.2022
Беспилотники ВСУ сбросили несколько мин неподалеку от Запорожской АЭС
0
225
09:00 12.07.2022
При обстреле Новой Каховки погибли семеро человек, повреждены сотни домов
0
229
22:40 11.07.2022
Резкий рост дефицита продовольственных товаров зафиксирован во Франции — СМИ
0
690
22:00 11.07.2022
В ФРГ заявили, что прекращение поставок газа из РФ грозит потерей миллионов рабочих мест
0
660

Возврат к списку