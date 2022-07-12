Большинство россиян считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей — опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян считают, что американская валюта должна стоить менее 50 рублей, следует из результатов опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Большинство опрошенных (39,8%) ответили, что лучше всего, если доллар будет стоить не дороже 50 рублей. 18% находят оптимальным курс 50-60 рублей за доллар, а 9,8% — 60-70 рублей», — сообщает Webbankir.

Отмечается, что лишь 3,6% респондентов считают выгодным курс 70-80 рублей за доллар. И примерно столько же (3%) готовы оценить доллар дороже 80 рублей.

Также четверть опрошенных (25,8%) заявили, что им вообще безразлично, каким будет валютный курс. Кроме того, по данным опроса, долларовые накопления имеют всего 8% респондентов. Поэтому массового страха от фактора обесценивания долларовых сбережений у опрошенных нет.