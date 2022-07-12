В России подтвержден первый случай оспы обезьян — Роспотребнадзор
10:32 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», — говорится в сообщении.
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