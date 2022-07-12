СМИ: В Сбере поддержали расширение возможностей мобильных банковских офисов

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Участники банковского рынка признают, что предложенные ЦБ изменения в возможностях работы передвижных пунктов кассовых операций (ППКО) могут упростить организацию работы мобильных банковских офисов и позволят эффективнее решать локальные задачи. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, мобильный офис – это полноценное отделение на колесах «с традиционным обслуживанием клиентов сотрудником банка и кассиром, а также укомплектованное банкоматом и платежным терминалом, что позволяет проводить фактически все основные банковские операции». Прототипы таких офисов Сбербанк уже применял в опытной эксплуатации в зонах стихийных бедствий, в частности, при наводнении в Тулуне.

Как сообщает «Коммерсант», Банк России планирует существенно расширить возможности ППКО, переименовав их в мобильные офисы. ППКО – это офис банка, организованный на базе транспортного средства, например, автобуса. По данным Банка России, на 1 июня 2022 года действовали 288 таких офисов двух банков. Сегодня они имеют право работать только с физическими лицами и существенно ограничены в плане мест, где могут оказывать услуги. В частности, работать в населенных пунктах, где проживает более 10 тыс. человек, ППКО запрещено, если там есть хотя бы одно отделение любого банка, принимающего вклады.

Согласно проекту указания ЦБ, мобильные офисы смогут действовать в любой точке страны и совершать операции с юридическими лицами. «Целью является повышение удовлетворенности граждан банковскими услугами, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях», – пояснили в ЦБ.